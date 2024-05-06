合勤科技參加馬來西亞國防展 秀無人載具無線電機

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（中央社記者潘智義台北6日電）網通廠合勤控今天宣布參與馬來西亞國防展，為全球軍事科技與系統廠客戶展示軟體無線電機、無人機船載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統及新型電戰偵蒐定向裝置等。

合勤控旗下合勤科技說明，5月6至9日參與馬來西亞國防展，開發軍用軟體無線電機已有多年經驗，產品涵蓋各式戰術、戰鬥無線電機，從特高頻、超高頻到極高頻波無線電機。這些產品可安裝在各種軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，目前合勤科技服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

無人機船部分，合勤科技指出，俄烏戰爭展現無人機在戰場上所扮演的關鍵角色，而無人機的優劣則取決於導控及影像回傳所使用的資料鏈路品質。合勤科技運用先進通信技術及電路縮裝技術，成功開發出體積小、省電且適合不同型態無人機使用的資料鏈路無線電機，可滿足短、中、長距離傳輸需求，在有干擾威脅下的戰場更能發揮其優異的性能。

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合勤科技強調，擁有多種先進雷達系統技術，包括脈衝雷達、調頻連續波雷達以及雙模雷達，目前已廣泛應用在岸際、船艦執行偵察功能。除完整雷達系統外，也提供雷達目標模擬系統及雷達關鍵模組，可與系統廠商合作整合到戰鬥系統中。

新型電戰偵蒐定向裝置方面，合勤表示，電戰技術在現代戰爭中從不缺席，而實施電子戰首要的步驟便是執行偵蒐。合勤提供的新型電戰偵蒐測向系統，不但偵蒐的頻率範圍廣，測向精度高，更具有偵蒐高速跳頻信號的能力，在先進電戰偵蒐系統市場上占有一席之地。（編輯：林興盟）1130506