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大馬亞洲防務安全展 俄羅斯確定缺席

2024/4/12 16:39
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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞5月舉辦2024年亞洲防務展（DSA）暨亞洲國家安全展（NATSEC），預計有45國逾1200家業者參與，展出最新軍火工業及相關系統，不過俄羅斯確定不參加今年防務安全展。

東南亞國家新加坡今年2月甫舉辦新加坡航空展，大馬兩年一度的亞洲防務展暨亞洲國家安全展同樣受東南亞與歐美國家關注。這項防務安全展於5月6日至9日在吉隆坡舉行。

馬新社、東方日報今天報導，2024年亞洲防務展執行總監納茲因（Nadzeem Abdul Rahman）證實，俄羅斯確定不參與今年防務安全展，但仍有可能透過在大馬的公司展出防務產品。俄羅斯是上一屆防務展的最大參展者之一。

他指出，土耳其成為今年最大參展代表團，近70家業者參與。目前有30個國家確定參與兩年一度的防務安全展，包括美國、英國、法國、德國、義大利、土耳其、澳洲、中國、巴西、印度與韓國等國家。

報導說，今年參展業者超越2022年亞洲防務展暨亞洲國家安全展紀錄。

根據亞洲防務展網站，這項由國防部和內政部共同舉辦的展會是亞洲規模最大的國防和國土安全展覽，展出各國最先進的國防工業技術、系統、硬體與電子戰技術。這項防務展於1988年首次舉行，每2年舉辦一次。（編輯：陳惠珍）1130412

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