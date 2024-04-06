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中美恢復海上軍事安全磋商 中方稱建設性交流

2024/4/6 11:00
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（中央社記者張淑伶上海6日電）2024年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議已在3日至4日於美國夏威夷舉行，中方指雙方進行了坦誠、建設性交流。這個會議曾因2022年美國眾議院議長裴洛西訪台遭中斷。

中國國防部微信公眾號今天發布上述消息，指此次會議旨在落實中美兩國元首重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展。

根據通告，雙方就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、建設性交流，對2021年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

中方指出，「艦機安全與國家安全密不可分，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全」，並稱中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

美聯社引述與會官員說，雙方約18名高階軍事及文職官員與會。美國和中國代表團各自提出過去幾年中數起引發安全疑慮的具體事件，進行討論。

兩名匿名美方官員表示，過去幾個月，中國軍機、艦的不安全事件減少。這場會議是為了確保這一趨勢得以持續，並提高該區域駐軍部隊的整體安全。

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2022年8月2日、3日，裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，中國外交部於8月5日宣布，取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，其中就包括中美海上軍事安全磋商機制會議。

2023年11月，美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會晤，雙方同意，在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，並展開中美兩軍戰區領導通話。（編輯：吳柏緯）1130406

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