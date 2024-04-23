電子權值股聚人氣 台股走高盤中震盪

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（中央社記者賴言曦台北23日電）美股22日收盤勁揚，牽動台股今天湧現買氣，指數高點至19709點，不過盤中漲勢收斂，19700點得而復失。盤面上，大型電子權值股聚人氣，AI指標股漲跌互見，部分早盤強勢的營建股盤中轉黑。

截至10時23分，台股加權指數上漲173.06點，至19584.28點，漲幅.0.89%，成交值新台幣1757.06億元；觀察盤面上表現強勢的族群，半導體、觀光、紡織類股漲逾1%%，生技醫療族群漲逾2%。

台積電開盤以高點761元開出，盤中漲勢收斂，鴻海、聯發科、大立光、世芯-KY等權值股盤中皆紅。

AI（人工智慧）概念股漲跌互見，緯創、廣達聚人氣，散熱雙雄奇鋐也上漲。重電四雄包括華城、亞力、士電與中興電則是漲跌互見。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時分析，台股歷經多天修正，今天隨美股勁揚反彈，然而投資人尚在觀望接下來即將公布的美股財報及美國經濟數據，在美股趨勢尚未站穩，研判台股仍呈震盪整理格局。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130423