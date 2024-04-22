馬來西亞國民美食椰漿飯 美國中情局發文按讚

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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）椰漿飯（Nasi Lemak）是馬來西亞道地國民美食，美國中央情報局不僅發文介紹，也說明在馬來文中的含義是「胖飯」，椰漿飯的烹煮手法使其味道濃郁並富有奶香。

美國中央情報局（CIA）最近透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示，椰漿飯是大馬的國民美食，也是相當普遍且受歡迎的早餐。

中央情報局分享椰漿飯好吃的祕訣，必須用香米輔以椰漿、班蘭葉、香茅、薑及其他香料共同烹煮。

椰漿飯通常搭配水煮蛋、江魚仔、花生與「參峇」（sambal）醬。

「參峇」是一種辣椒醬，各家業者在調製「參峇」時都有不傳之祕，當這種特色風味的「參峇」和椰漿飯同時入口，頓時產生味覺上的奇幻變化，香氣口感頓時升級。

美國「時代雜誌」曾於2016年票選全球10大最健康早餐，被視為馬來西亞國寶級食物的椰漿飯因擁有高營養與美味入選。除提及吃起來「超級美味」外，也含有豐富的錳、蛋白質和碳水化合物，拌飯吃的「參峇」辣椒有提高新陳代謝的功用。

不少大馬網友獲悉椰漿飯被美國中央情報局發文介紹後，紛留言表達謝意，希望讓更多人認識大馬的國民美食。（編輯：馮昭）1130422