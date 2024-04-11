英國防部：英美日2025年起常態舉行印太三方軍演

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國國防部今天宣布，英國、美國和日本2025年起將常態在印太區域舉行三方聯合軍演。國防部指出，考量與區域內國家的經濟持續增長，「印太區域對英國而言，特別重要」。

英、美、日之間在印太區域執行過規模、複雜度不等的雙邊和多邊軍事演訓，但這是首次將三方軍演常態化。

英國國防部表示，這樣的安排目的在促進區域安全，以及進一步發展英美日3國軍隊的協同行動能力。

此外，繼2021年英國航空母艦「伊麗莎白女王」（HMS Queen Elizabeth）打擊群首訪印太區域後，英國國防部今天重申，2025年，航艦「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales）打擊群將按既定計畫在印太區域展開行動部署。

屆時打擊群將在區域內與盟友夥伴共同執行一系列演訓和任務，包括再次靠港訪問日本。

英國去年5月與日本簽署「廣島協議」（Hiroshima Accord），6月與美國發布「大西洋宣言」（Atlantic Declaration），兩項文件分別觸及英國擬與日本、美國強化防衛合作，目標包括提升印太區域的集體安全。

「廣島協議」提到，英日是彼此在歐洲和亞洲最密切的安全夥伴，雙方將透過一系列作為，促進印太區域的自由開放，包括提升雙邊武裝部隊的協同作戰能力、密切協調自第三國撤僑的應變計畫，以及共同深化北大西洋公約組織（NATO）與日本的合作。

協議也重申台灣海峽的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

在此之前，2023年1月，英日簽署相互准入協定（RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，以及共同規劃及執行規模更大、複雜度更高的軍事演訓和部署。英國是第一個與日本簽訂RAA的歐洲國家。

本月8日，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）3個成員國澳洲、英國、美國的國防首長發布聯合聲明，宣布考慮將日本納入涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」，今年將與日本展開商議。

澳、英、美都是情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，但日本不是，且加拿大、紐西蘭等另外兩個「五眼聯盟」成員也曾表達有興趣加入AUKUS第二支柱。最終澳英美選擇優先將日本納入諮詢過程，一般認為與印太區域來自中國等日本鄰國的安全挑戰升高、以及美國積極促成有關。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，執行聯合演訓是向任何企圖削弱以規則為基礎的國際秩序的人傳達強烈訊號：英美日防衛合作關係不受地理距離限制，「我們隨時準備好應對全球各地任何威脅」。

夏普斯指出，安全、穩定的印太區域攸關集體安全，以及貿易和國際旅行的自由暢通；英美日「領先全球」的夥伴關係進一步凸顯這3個國家對印太區域的承諾。

英美日宣布2025年起常態舉行印太區域三方軍演之際，日本首相岸田文雄正在美國訪問，焦點議題涵蓋AUKUS、美日安保條約自1960年簽署以來最大幅度升級、美日強化區域安全合作等。（編輯：郭中翰）1130411