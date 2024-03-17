俄羅斯飛彈威脅 英防相訪問烏克蘭被迫縮短行程

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）英國「泰晤士報」報導，國防大臣夏普斯3月上旬訪問烏克蘭期間，由於英國情報單位掌握俄羅斯有可能針對訪團發動飛彈攻擊，夏普斯被迫提前結束行程。

在此之前，3月6日，正值烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）訪視敖德薩（Odesa），俄軍對當地發動飛彈攻擊，造成至少5人死亡。飛彈爆炸地點距澤倫斯基和米佐塔基斯僅數百公尺。

夏普斯（Grant Shapps）7日正式展開訪問行程，在基輔與澤倫斯基、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談。他原定8日轉往敖德薩，但情資顯示，俄方已經掌握夏普斯的動態，且不排除發動攻擊。

不到一週後，13日，當夏普斯自波蘭返回英國，他乘坐的專機在接近俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）時，疑似遭遇俄軍電子戰，機上全球衛星定位系統（GPS）失靈、需緊急啟用備援系統。

加里寧格勒夾在波蘭與立陶宛之間，是俄羅斯軍事要地。

「泰晤士報」（The Times）是3月上旬夏普斯訪烏行唯一的隨行媒體。根據今天刊出的報導，夏普斯對被迫臨時取消前往敖德薩感到十分挫折。

他告訴「泰晤士報」，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已證明自己是個魯莽、殘酷、對他人毫不在意的人。蒲亭可謂幾乎是要暗殺2位西方國家領導人（即澤倫斯基和米佐塔基斯），夏普斯說，「他到底在搞什麼鬼，西方又為何讓他做得出這種事」。

夏普斯去年8月底接任國防大臣，隨後兩度訪問烏克蘭。對夏普斯而言，前往敖德薩具特別意義，原因包括英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈等長程打擊武器，在重創俄羅斯黑海艦隊、牽制俄軍在克里米亞（Crimea）一帶的行動方面，扮演重要角色。

此外，在建構並快速強化烏軍海戰能力方面，英國發揮關鍵作用，而海軍出身的國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將是其中靈魂人物。

去年12月，在英國與挪威主導下，國際援烏「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）成立，迄今有10多個國家加入。

原本海軍實力亟待發展的烏克蘭，如今在黑海戰場取得可觀進展，自2022年2月遭俄羅斯全面侵略以來，烏克蘭已成功摧毀、破壞近1/3俄羅斯黑海艦隊船艦編制，並迫使俄軍退出烏克蘭近海。

英國國防部評估，這是自19世紀中葉克里米亞戰爭（Crimean War）以來，俄羅斯首度無法在黑海自由活動。

曾被譽為「歐洲糧倉」的烏克蘭農產品出口也逐步回復戰前水準，敖德薩即為重要出口港。根據報導，烏方告知夏普斯，烏克蘭經濟今年可望成長4.7%。

至於烏軍今年作戰重點，報導指出，英方試圖說服烏方集中火力，在黑海和克里米亞採取攻勢，在烏克蘭本土東部和北部則採取守勢。

拉達金認為，在克里米亞和黑海重創俄軍、特別是摧毀其潛艦，不僅將「直搗俄羅斯心靈」，也有助分散莫斯科對烏克蘭東部前線的關注。

不過，部分軍事專家指出，考量蒲亭對克里米亞的執念，一旦他認為俄羅斯即將丟失2014年兼併的克里米亞，他可能會動用核武。

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夏普斯說，英國不會被俄羅斯勒索成功。他問，文明世界顯然有本事確保蒲亭贏不了，「但我們到底要不要付諸行動」。

報導提到，儘管英國強力支持烏克蘭加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO），夏普斯坦言，烏克蘭能取得的進展恐怕有限，原因包括處於戰爭狀態的國家無法加入北約，而歐盟部分成員國擔憂烏克蘭的加入將導致歐盟被捲入、與俄羅斯正面衝突。（編輯：張芷瑄）1130317