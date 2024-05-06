成棒春季聯賽8強出爐 台灣啤酒、嘉義諸羅山晉級

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）成棒春季聯賽8強出爐，台灣啤酒（國立體大）今天靠著先發投手林萬益6局無失分好投、打線串聯搶分，以10比0、7局擊敗美和科大晉級，嘉義諸羅山（嘉義大學）以3比1擊敗台灣運彩晉級。

113年全國成棒甲組春季聯賽決賽台灣啤酒（國立體大）今天與美和科大交手，台灣啤酒投打發揮，林萬益先發6局無失分、王品傑後援1局替球隊守住勝利，兩任投手聯手無失分，有效壓制對手打線。

台灣啤酒今天2局下靠著失誤、保送、安打、高飛犧牲打開賽就攻下3分，4局顏大衛二壘打、游騰誌安打推進，蔡袁華辰三壘打、一棒再添2分，再靠著保送、林志光安打送回第6分。

台灣啤酒6局下攻勢再起，靠著單局4安、2保送，一口氣再添3分保險分，7局下再靠著安打、盜壘、失誤、滾地球跑回團隊第10分。

嘉義諸羅山（嘉義大學）今天與台灣運彩（輔仁大學）交手，嘉義諸羅山先發投手伍立辰投7局被敲出7支安打，投出9次三振、無失分，好投壓制、率隊搶勝。

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嘉義諸羅山開賽就有攻勢串聯打進分數，1局下陳彥霖適時安打送回2分，5局下徐翊瑋率先敲出三壘打、張育昇補上安打替球隊多添1分保險分，率隊以3比1搶勝晉級。

8強賽事明天開打，台灣中油（開南大學）與台北市大交手，新北禾聯與三好體協（南華大學）交手，8日另外2場8強賽事對戰組合則是台北興富發與台灣啤酒、全越運動與嘉義諸羅山交手，爭取晉級9日4強賽門票。（編輯：張雅淨）1130506