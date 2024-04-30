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春季聯賽北市大搶下預賽第8勝 分組第2晉決賽

2024/4/30 18:36
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）成棒春季聯賽C組預賽台北市大最後一戰與台鋼科大交手，北市大范振宸先發5局無失分好投壓制，率隊以5比0搶下預賽第8勝，以分組排名第2晉級決賽。

113年全國成棒甲組春季聯賽C組大學隊賽程今天全數完成，台北市大與台鋼科大交手，北市大2局下靠著安打、滾地球、失誤先馳得點，3局下再靠著安打、盜壘、汪家毅適時安打送回第2分。

北市大5局下靠著接連安打、投手犯規多得1分，7局下再靠著接連安打、汪家毅高飛犧牲打送回第4分，接著靠著保送、王緯倫適時安打多添1分保險分。

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北市大先發投手范振宸用71球投5局，僅被敲出5支安打，投出4次三振、2次四死球保送，無失分，奪下勝投。

北市大搶勝預賽戰績8勝2敗，在C組排名第2，C組戰績首位為台灣啤酒（國立體大），預賽10戰全勝，三好體協（南華大學）戰績7勝2敗1和排名第3，4、5名依序為美和科大、遠東科大，預賽分組前5名確定取得晉級決賽門票，另外會再擇優取1隊晉級。（編輯：李亨山）1130430

#北市大
#台北市大
#汪家毅
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