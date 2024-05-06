國台交庄頭劇場到基隆 楊大正開唱電影音樂會

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場」去年近12萬人次參與，今年首場活動5月11日將在基隆市國門廣場舉行，國立台灣交響樂團將邀楊大正、范逸臣等歌手一起演出「影．響台灣」星空音樂會。

文化部今天發布新聞稿表示，這是國台交首次加入文化平權巡演行列，特別以電影結合音樂為題，並精選與基隆密切相關的文化歷史畫面，規劃「影．響台灣」台灣電影星空音樂會。

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國台交在音樂會中將帶來35首經典曲目，有「酒干倘賣無」、「綠島小夜曲」、「國境之南」等，搭配51部電影畫面，帶領大家走進記憶中的台灣電影。

活動將從當天下午2時開始，包括風動歌劇團演出睽違10年的兒童歌仔戲「花仙奇緣」庄頭限定版；身聲劇場帶來親子劇場作品「老鼠娶親」；楓香舞蹈團帶來「楓之禮贊．璀璨基隆」4支不同風格的舞蹈作品；翃舞製作則獻上成名舞作「羽人」等。（編輯：張雅淨）1130506