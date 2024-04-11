雷射能量穿透劇院 張方禹、韓承燁共製音像新作

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）雷射能量穿透劇院，善用光媒材的藝術家張方禹以雷射結合金馬獎典禮音樂總監韓承燁的音樂敘事，將於台中國家歌劇院帶來最新音像作品December Nite，回顧生命重要歷程。

張方禹早期以VJ（Visual Jockey，影像騎師）身分進入視覺藝術領域，雷射是他最擅長的媒材之一，許多大型活動常見的多重雷射光雕秀，他都能精準控制將雷射光投射到不同立面、材質，或結合影像、3D投影，製造絢麗視覺效果。

張方禹的視覺創作，包含為日本樂隊King Gnu去年金曲獎表演架設大型雷射藝術裝置，或在關渡光藝術節將北藝大游泳池變身舞台。

張方禹今天在記者會分享，過去擔任VJ場域多為派對或演唱會，是大量廣泛的商業運用，但藝術創作則是簡化的過程。在視覺上，大家不斷追求HD、4K、8K等超高畫質，他卻想將影像的畫面減化到只呈現單一顏色，甚至一個幾何色塊，此時不管是投影機或LED顯示器，都是一種發光源。

December Nite取自歌手黃小楨1998年歌曲，是張方禹年輕時很喜歡的作品。20多年後再提起，他認為像一封寫給青澀自己的情書，回顧是什麼深刻影響現在的自己。

全作部分結合張方禹的前作「環」裡發展出的透明壓克力圈介質，將直徑3公尺的「環」吊掛在劇院旋轉，並將雷射由觀眾席射向舞台，精準打在「環」上，同時與影像、投影、煙霧、音樂連動，展現出雷射的線性、精準與純淨。現場共將運用4台雷射機與1部高流明投影機構成。

張方禹強調，「聲音至關重要，同樣的作品音樂若換成了『舞曲大帝國』，可能就變成一場燈光秀。」邀請音樂製作人韓承燁為50分鐘演出設計起承轉合的旋律，精準控制音樂情緒。

除了電子聲響外，韓承燁還加入弦樂四重奏、鋼琴、人聲，由音樂總監王希文協助製譜、排練，以及曜爆甘音樂工作室與鋼琴施怡安的現場演奏，並邀請歌手李竺芯負責人聲演唱，就算是在歐洲的音像藝術演出，這樣的編制也相當少見。

另一個職業身分是平面攝影師的韓承燁，這次也提供許多過往攝影作品，和張方禹過去擔任VJ時的影像DEMO、歷年演出片段，一起放進表演中回顧生命重要歷程片段；December Nite將於27、28日在台中國家歌劇院登場。（編輯：張雅淨）1130411

音像作品December Nite會將直徑3公尺的「環」吊掛在台中國家歌劇院中劇院旋轉，將雷射由觀眾席射向舞台，精準打在「環」上，同時與影像、投影、煙霧、音樂相互連動。11日記者會現場帶來片段演出。（台中國家歌劇院提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年4月11日