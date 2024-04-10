戲春大稻埕邀看戲 李臨秋故居開放聽唸歌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北10日電）「望春風」、「四季紅」作詞者李臨秋位在台北大稻埕故居將開放，4月下旬啟動的「戲春大稻埕」活動，搶先邀請民眾來聽「唸歌」。

「戲春大稻埕」今年邁入第8年，今天在「李臨秋故居舉行」舉行記者會，李臨秋之子李修鑑致詞時表示，他的父親還在世時，就一直希望老家的空間可以讓更多年輕音樂創作者來使用，故居經過整修之後，將於7月25日正式開放，未來大家可以來這裡唱歌、喝咖啡，一樓空間是表演的所在，二樓則會有父親李臨秋及台灣歌謠相關文物展出。

大稻埕創意街區發展協會理事長周佩蓉表示，「戲春大稻埕」8年來沒有一次活動是一樣的，今天更使用「李臨秋故居」為活動場地，這個新的空間才剛修復，第1次就開放給「戲春大稻埕」使用，這就是大稻埕「共享」的精神，歡迎民眾共同來感受大稻埕「戲」的魅力。

「戲春大稻埕」今年以「Mall戲、More See」為主題，把大稻埕當成1個戲劇Mall，讓民眾不只逛老街、看建築，更透過「戲」進入大稻埕不同時光，共同回顧老街區的故事與歷史。

「看戲看不停」方面，霞海城隍廟前將演出行動布袋戲「稻俠廖添丁」，「合勝堂」韻清樂舞劇「黃梅戲時光漫遊」，涼州街「獅館巷」將有布袋戲「西遊記」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「聽個所以然」方面，台灣國寶唸歌藝人楊秀卿生前的嫡傳愛徒鄭美，將在李臨秋故居演唱；A_Root同根生樂團將在合勝堂演出「變型民謠金剛芭比」；此外，還有「共樂軒」的北管樂，以及琴人樂坊在霞海城隍廟的演出。

體驗活動方面，有陳錫煌掌中劇團偶師陳冠霖指導的「動動手玩掌中戲」，鴻明歌劇團教民眾「穿戲服當戲咖」，爐鍋咖啡則推出「神算偶bar」。更多活動可查詢「戲春大稻埕」官網。（編輯：管中維）1130410