石化機械首度異業結盟參展 經部助搶攻美國商機

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（中央社記者劉千綾台北6日電）為協助石化、橡塑膠機械及模具產業多元布局，經濟部及外貿協會攜手業者參加「美國2024佛羅里達橡塑膠展」（NPE），這次參展為台灣石化業者首度搭配機械業者，透過異業結盟方式展現塑橡膠供應鏈，盼爭取美國機械及減碳商機。

中國商務部去年宣布對台灣石化、紡織等產品展開貿易壁壘調查，今年4月19日公告自台灣進口的聚碳酸酯存在傾銷，從20日起徵收反傾銷稅。為協助業者分散市場，經濟部今年規劃歐美、東南亞及非洲等新市場拓銷工作。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，石化業者為因應市場變化，正積極開拓新的市場，加上今年加碼補助公協會及廠商參加海外展覽，過去較少在國際大型展場露面的石化業者，今年也進入國際大型展覽，並搭配機械業者，在NPE以異業結盟的方式展出，呈現石化結合機械的產業運用及客製化能力。

貿易署表示，美國是台灣第2大機械出口市場，美國政策近年來傾向於振興本土製造業，預期將帶動機械產業新需求。今年展覽為台灣石化業者首度搭配機械業者，透過異業合作完整展現塑橡膠供應鏈，將以不同原料屬性及配方呈現打樣打型的技術性成果，藉以吸引買主進一步洽談。

為行銷台灣機械的技術優勢，貿易署表示，於展場設置「台灣智慧產業形象館」，向觀展者介紹機械優勢，也會與業者合作辦理10場產品快閃發表會，邀請業者於自家攤位進行產品發表，如機台效能、加工優化、節能減碳等創新應用發展，充分介紹台灣的產品優勢，創造更多商機。

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NPE展由美國橡塑膠工業協會主辦，是該行業全球買主的年度盛會，已有近百年歷史。今年展覽於奧蘭多橘郡會議中心舉行，展示橡塑膠機械設備、模具、原料、成品及檢測儀器相關周邊零組件等相關產品。

貿易署表示，鑒於全球已朝綠色及永續發展，石化產業已積極朝向環保材料及循環利用等趨勢，並提供永續創新解方，台灣塑橡膠機械設備同樣以智慧化及高值化方向研發，盼透過異業結盟方式帶領業者參展，掌握拓展美國市場的龐大商機。（編輯：張均懋）1130506