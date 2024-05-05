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北流週末派系列活動登場 林隆璇、丁曉雯助唱

2024/5/5 17:27（5/5 17:36 更新）
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台北流行音樂中心5月起推出「北流週末派」系列節目，首場活動5日登場，由北流董事長黃韻玲（右1）與資深音樂人丁曉（左1））共同主持，帶領觀眾重返90年代。中央社記者陳昱婷攝 113年5月5日
台北流行音樂中心5月起推出「北流週末派」系列節目，首場活動5日登場，由北流董事長黃韻玲（右1）與資深音樂人丁曉（左1））共同主持，帶領觀眾重返90年代。中央社記者陳昱婷攝 113年5月5日
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）帶領觀眾重返90年代，台北流行音樂中心首場「北流週末派」今天登場，由北流董事長黃韻玲主持，找來丁曉雯、林隆璇及官靈芝等大咖助陣，並以「感恩的心」大合唱劃句點。

台北流行音樂中心5月起推出「北流週末派」系列節目，找來不同世代的音樂人現場演出，讓觀眾享用下午茶同時，近距離與喜歡的歌手或製作人交流、跟著台上大聲齊唱。

首場北流週末派今天登場，由資深音樂人丁曉雯與北流董事長黃韻玲共同主持，兩人開場先以「月亮代表我的心」炒熱氣氛，再由資深歌手兼製作人林隆璇接力，帶來寫給那英、張學友、陳慧琳等不同歌手的組曲。

林隆璇展現自彈自唱實力後，合體兒子林亭翰獻唱「你那麼愛她」，搭配Live Band現場演奏博得滿堂彩；金曲歌后官靈芝也不敢示弱，攜手女兒林沛蕎飆唱「好好愛我」，熱鬧氣氛讓黃韻玲、丁曉雯也情不自禁上台伴舞。

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活動最後，黃韻玲為慶祝即將到來的母親節，邀請觀眾與丁曉雯、官靈芝、林沛蕎合唱「感恩的心」，向生命中最重要的母親致謝，為午後音樂饗宴劃上句點。

北流表示，下一檔北流週末派將在6月16日、7月14日於北流卡夫卡登場，主題預計分別為60年代熱門節目「群星會」，及70年代流行校園民歌，卡司及售票日期等詳情後續將在「臺北流行音樂中心」臉書粉絲專頁公佈。（編輯：李錫璋）1130505

#北流
#台北流行音樂中心
#林隆璇
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