新舊內閣將交接 新北盼人事更迭前速核定建設案

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市議員江怡臻在議會質詢指出，新舊內閣將交接，擔心原內閣承諾協助推動的建設及都計案可能延宕。副市長劉和然表示，希望內政部長等人事更迭前，能發揮行政效率儘速核定。

國民黨新北市議員江怡臻今天在市議會業務質詢時表示，新總統即將上任，內閣也將大換血，她擔心新北市哪些政策及建設可能延宕，哪些是目前內閣答應但仍沒做到的。

她舉例說，新北在2022年提了15案停車場興建工程案，爭取前瞻計畫工程經費補助，都完成初審，但目前只核定2案補助，呼籲中央儘速核定補助。

捷運局長李政安說，土城樹林線、環狀線南北環目前有預算不足的問題，樹林線約缺新台幣220億元，南北環有300億元修正計畫，提報中央審查中。

劉和然說，包括蘆洲南北側、新店十四張、5個行政園區、浮洲、中和灰磘及銀新未來城等都市計畫變更案，目前都還在中央審核中。

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他表示，樂見內政部長林右昌3月21日拜訪市長侯友宜，當時，雙方還約3個月後再見。林右昌還有10多天任期，希望能發揮行政效率；他也率市府部分局處首長於4月9日拜會內政部次長花敬群，希望能夠政策延續。

劉和然表示，根據日前發布內政部相關人事案，擔心還有105市道、地下污水管等補助案，可能因內政部次長也有更迭而受影響，因此，他會致電給花敬群，希望有些案子能趁此時儘速核定。（編輯：李錫璋）1130506