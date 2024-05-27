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天氣漸熱 新北4公園戲水區6/8開放

2024/5/27 17:00
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（中央社記者王鴻國新北27日電）天氣漸熱，新北市水利局長宋德仁今天議會答詢時表示，三重大都會公園等4個公園戲水區將於6月8日開放，讓民眾能於端午連假親子同樂，消暑玩水。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員江怡臻質詢認為，今年平均氣溫屢創新高，4月平均溫達攝氏25.7度，是歷年同期最高溫，代表著夏日已然到來，若各戶外戲水區整備工作來得及，應該及早開放，讓大朋友小朋友安全消暑。

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宋德仁答詢表示，水利局轄管的三重大都會公園海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園等4個公園的戶外戲水區，將會於6月8日開放，讓民眾可於端午連假，親子同樂，消暑玩水。

文化局、民政局與農業局等局處也指出，鶯歌陶瓷博物館水世界、汐止水返腳公園濕式遊戲場、新店十四張歷史公園水圳遊戲區及中和錦和運動公園戲水河道，都會同步研議是否提早開放。（編輯：李錫璋）1130527

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