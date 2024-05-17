北市自來水園區戲水區提前開放 18日可進館玩水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北自來水事業處今天表示，因應炎熱天氣將屆，位於公館商圈內自來水園區的水鄉庭園戲水區，18日起開放，僅每週一休園，開園時間至9月，6歲以下免門票、6歲至12歲半價。

北水處發布新聞資料指出，自來水園區水鄉庭園往年開放時間從6月至9月，因應天氣逐漸炎熱，水鄉庭園將提前開放，水鄉庭園面積約750平方公尺，內有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等遊戲設施，因鄰近市區，在夏天也是最受歡迎戲水地點之一。

北水處表示，園區在今年初因配合工程，休園2個月，期間進行路面鋪整、更換遊具零組件、穩定供水加壓設備、磨平磁磚及加強止滑等措施，提供遊客更安心戲水環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北水處指出，自來水園區內的水鄉庭園自民國93年起營運，陪伴許多市民度過兒時回憶，秉持提供用戶最潔淨水質，戲水區每天換水且每2小時檢驗餘氯及水質，使用過廢水也不浪費，全數導流至施工區當清潔用水，落實ESG永續理念。

北水處表示，自來水園區在非夏季的1月至6月、9月至12月全票新台幣50元、優待票25元，相當實惠，園內還有自來水博物館、觀音山蓄水池等百年古蹟可參觀拍照、聆聽導覽，一票玩到底，相關資訊可至自來水園區官網查詢。（編輯：方沛清）1130517