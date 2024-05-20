藤寮坑溝整治 新北：恢復水環境增加生態多樣性

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府水利局整治藤寮坑溝，透過壩體與擾流構造，讓溝渠自然淤積，恢復動植物生態。局長宋德仁今天說，於塊石渠底增設深潭提供魚類棲息，鳥類變多，環境變綠，水也乾淨了。

市府水利局今天向經濟部第十河川分署人員、市長侯友宜、國民黨籍立委張智倫、當地市議員、里長，說明土城區、中和區間的藤寮坑溝整治二期成果。

局長宋德仁簡報說，藤寮坑溝原是傳統的都會區「三面光」溝渠，也就是排水溝區兩側與底部，幾乎都被水泥覆蓋，表面平滑而光亮。

他說，中央前瞻基礎建設計畫經費補助水環境營造計畫，打造接近自然河川的溝渠，恢復生態環境、增加生物多樣性。第一期工程以砌石工法，打造蜿蜒曲折的河道，讓急流與緩流的流況變化，營造鄉間自然河溪景象。

宋德仁說，第二期工程設置原木壩及擾流構造，讓溝渠自然淤積及改變流況；另增設石籠陰井增加淨水能力，於塊石渠底增設10處深潭，提供魚類棲息地。

侯友宜並視察整治成果與綠意盎然的溝渠。宋德仁說，經生態調查，二期工程出現的物種已96種，可看見無尾鳳蝶、青帶鳳蝶及紅冠水雞的蹤跡，是鳥禽、動物們的快樂天堂。

家住在藤寮坑溝旁的黃小姐接受中央社記者訪問表示，原土城段座椅棚架植栽因養護、成長不佳，夏日極度炎熱無法遮蔭休憩，希望第二期工程的棚架可改善。

水利局說，新設的休憩亭增設花架植生網及爬藤植物，設置翠鳥、青帶鳳蝶造型特色石椅，適合網美拍照打卡。橋面拓寬7處，鋪設寬3公尺的雙向自行車道，增加友善人行空間，提供更好的生活品質。

水利局河川工程科專門委員黃茂松告訴記者，第三期工程已爭取前瞻基礎建設經費，補助設計經費新台幣245萬元，將往藤寮坑溝下游方向施作。（編輯：李錫璋）1130520