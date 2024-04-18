新北市長選舉話題夯 侯友宜：把握當下最重要

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）2026年新北市長選舉持續被關注，市長侯友宜今天表示，其實離選舉還有一段時間，目前市府最重要的是把握當下，及時關心新北市的各項建設。

聯合電子報報導，台北市副市長李四川今天上午接受廣播媒體專訪，對於下屆新北市長選舉的藍營布局，他目前真的沒有這個計畫，也不是他的選項，因為他不喜歡選舉、從頭到尾都不是選項。

新北市長侯友宜上午前往汐止參加汐止消防分隊暨市民活動中心動土典禮時接受聯訪，被問到對李四川參選意願的看法。

記者問，包括新北市副市長劉和然、李四川或是國民黨立法委員洪孟楷，都被黨內認為是潛在競選下屆市長人選，是否認為這些人可順利接棒。

侯友宜說，這段時間很多人都在談（市長）選舉，其實，離選舉還有一段時間，最重要是把握當下及時關心新北市的各項的建設。例如，今天就是主持攸關消防安全的工程動土。

媒體詢問他對民進黨前立委余天退出新北市黨部主委選舉的看法；民進黨立委蘇巧慧參選市黨部主委，被認為是參選2026年市長選舉的起手式；侯友宜說，他沒有評論。

桃園市連續兩天4度停電，桃園市長張善政批評蔡政府能源政策荒腔走板。面對記者詢問對此看法，侯友宜說，穩定供電是人民最大的期待，政府有責任做好。（編輯：李錫璋）1130418