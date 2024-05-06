郭哲敏5千萬元交保裁定遭撤銷 新北地院7日開庭

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）台灣高等法院今天撤銷「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案的5000萬元交保裁定，發回更裁。新北地院指出，尚未收到裁定，合議庭今天恐不及召開羈押庭，預計7日再開庭審理。

新北地院下午發布簡訊表示，地院日前對被告郭哲敏等具保停止羈押裁定，高院今天下午撤銷原裁定，發回地院合議庭更裁。因尚未收到裁定，合議庭今天可能不及召開羈押庭，會等到明天再開庭。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯，新北地院4月23日裁定，郭男以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月及限制住居、出境、出海。

地院另對同案被告、郭哲敏的親信張旭昇裁定以30萬元交保，限制出境、出海、住居、禁止騷擾證人及同案被告等措施。

新北地檢署4月26日表示，郭男境外資產雄厚，絕對有財力及能力潛逃國外，決定提抗告，並主張郭男若交保，金額應提高至2億元以上。

檢方當時指出，也將對張旭昇交保提抗告，主張張旭昇若交保，金額應提高至700萬元以上，並施以電子腳環科技設備監控。（編輯：戴光育）1130506