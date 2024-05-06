國環院與中原大學簽署MOU 盼打造淨零永續新未來

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）環境部國家環境研究院今天與中原大學簽署合作備忘錄（MOU），集結雙方專業知識、技術能力及研究資源進行更廣泛與深入研究，盼透過公私資源串聯打造淨零永續新未來。

國環院與中原大學的合作備忘錄（MOU）簽約儀式上午在中原大學行政大樓2樓會議室舉行，由國環院院長劉宗勇與中原大學校長李英明代表簽署。

劉宗勇致詞表示，這是一項充滿意義的合作，也是雙方為共同推動環境保護與永續發展而努力的新起點，中原大學長期以來在環境與生態學領域享有盛譽，這也是雙方簽署合作備忘錄的重要基礎，初步由合作開始，再把研究量能提升，透過逐步完成，後續希望有機會成為國家環境智庫。

他指出，目前在淨零科技計畫中已有資源循環及減碳效益驗證技術的相關內容與中原大學有實質合作，中長程的科技計畫包含許多跨領域研究方向，例如環境治理、資源循環驗證技術、科學基礎減量（SBTi）及低碳技術轉型衝擊等都將是加強合作重點，除去年與中研院合作，未來也計劃與中央大學、中央氣象署等公私部門合作。

李英明指出，根據CNCI（學域論文引用影響力指標），中原大學在「環境與生態學」研究領域表現是全國綜合大學第一名，很榮幸是國環院第一個簽署合作備忘錄的教育機構，合作將為學校學生與研究人員提供寶貴學習機會，讓師生及研究人員能夠參與到實際研究項目中，為未來學術或職業生涯奠定堅實基礎。

他表示，中原大學今年新成立校級「淨零轉型永續力中心」以面對全球環境議題，今天會後也揭牌成立「碳中和與資源循環研究中心」，期盼整合校內研究力量，透過跨領域、跨單位合作，期許發揮加乘影響力，創造更多可能性，為國家社會培育未來的淨零人才。（編輯：戴光育）1130506