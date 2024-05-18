竹縣湖口八卦窯受損 列暫定古蹟

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）竹縣文化局今天說，湖口八卦窯日前被列文化資產列冊追蹤，但日前獲報多處窯口遭破壞，已報案並於昨天列暫定古蹟，若後續再有破壞行為，將依文資法告發。

新竹縣政府文化局今天發布新聞資料指出，湖口八卦窯建造物已列文化資產列冊追蹤，並委託專業團隊進行文化資產價值評估中，但昨天獲報在地志工通知，窯體疑似遭到蓄意破壞，通知文資防護中心勘查，並設警示帶，志工也報警蒐證。

文化局說，現場可見多處窯口遭到破壞，窯體與窯頂許多部位也遭機具重擊毀損導致崩塌，後續已依文資法從昨天起列為暫定古蹟，並在現場張貼暫定古蹟公告，並當場電話通知土地所有權人，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟。

文化局表示，今天經檢視現場後確認每個窯口通道可見被人破壞，但目前現存窯體保存狀況尚可，得持續進行相關調查。

文化局指出，有關此案破壞文化資產列冊追蹤標的行為感到遺憾，若毀損暫定古蹟行為已觸犯文資法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1130518