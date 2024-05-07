環部：第4次碳費審議情境模擬 520前難召開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）環境部今天召開第3次碳費費率審議會。氣候署副署長黃偉鳴表示，討論內容逐漸收斂，預計第4次將會就不同情境模擬深入討論，如對CPI的影響等；他坦言520前召開會議可能有困難。

環境部今天召開第3次碳費費率審議會。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴會後接受媒體聯訪時表示，預計下一次會議中討論各種徵收情境進行模擬，如徵收碳費對消費者物價指數（CPI）影響、減量效果、2030年前的階段目標等。

黃偉鳴指出，今天會議中進一步深入討論鄰近新加坡、日本及韓國的碳定價制度，其中新加坡、韓國在實施碳定價後排放量仍緩步成長，但也可能是短時間還未能看出效果。

黃偉鳴進一步說明，今天也納入自主減量計畫及指定目標進行討論，有委員認為若這樣的機制設計能成功，可以讓國際知道透過這樣的方法能促成減碳；但也有委員認為指定目標過於嚴格，產業不一定達得到。

黃偉鳴提到，這次會中針對訂定費率時間點也有不同的聲音，有委員認為費率再低也要趕快實施，另外也有說起徵價要訂很高，同樣也有委員強調要多聽產業界的意見。

黃偉鳴說，目前訂下次會針對不同情境模擬討論，可能就不同趨勢、區間，有不同的尺度上規劃；這幾次會議委員意見也逐步收斂，然而本次會議希望各委員提供不同模擬情境於下次會議中討論，可能會花一點時間，因此520前召開第4次會議會有困難。（編輯：陳清芳）1130507