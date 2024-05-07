力促淨零轉型 櫃買中心推廣綠色債券籌資興建綠建築

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（中央社記者何秀玲台北7日電）櫃買中心今天表示，為推廣善用綠色債券，籌措興建淨零建築所需資金，櫃買中心債券部副理黃仁宏以「公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益」進行演講，因興建淨零建築所需金額龐大且借款期間較長，適合藉由綠色債券固定利率及發行期限長的特性進行融資。

目前市場已有超過20%的綠色債券資金，運用於綠建築投資計畫；發行人可借重市場過往成功經驗，發行綠色債券鎖定淨零建築的中長期資金成本，並多元化永續籌資管道。

內政部建築研究所於今天舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，並由台灣建築中心、國家住都中心、櫃買中心及台北市會計公會共同協辦，活動當日內政部建築研究所長王榮進、台灣建築中心董事長崔懋森、國家住都中心執行長黃景茂及櫃買中心總經理李愛玲等皆出席響應淨零建築倡議，以期達成台灣2050淨零排放目標。

櫃買中心表示，現行綠建築投資計畫若符合國際市場綠建築標準，如歐盟永續經濟活動分類方案（EU Taxonomy）或氣候債券倡議組織（CBI）的氣候債券分類方案，或依據台灣「永續經濟活動認定參考指引」，同時取得內政部綠建築標章銀級以上及建築能效標示2等級以上，即可發行綠色債券。

此外，現行取得內政部綠建築候選證書者，可依取具之候選標章等級獲得相應的容積獎勵。

截至今年4月底，台灣綠色債券市場已發行127檔，發行金額達新台幣3938億元，鼓勵更多政府機構及企業透過發行綠色債券，達成建築節能減碳目標。（編輯：潘羿菁）1130507