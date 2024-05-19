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印尼衛生部啟用星鏈 馬斯克觀禮盼助偏遠地區上網

2024/5/19 21:59
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（中央社印尼登巴薩19日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與印尼衛生部長布迪，今天為印尼公衛部門啟用太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」服務，旨在將網路擴大至印尼列島各偏遠地區。

路透社報導，馬斯克今天搭乘私人噴射機抵達印尼渡假勝地峇里島（Bali）後，出席在峇里島首府登巴薩（Denpasar）一個社區健康中心舉行的星鏈（Starlink ）啟用典禮。

身穿綠色蠟染襯衫的馬斯克表示，印尼啟用星鏈將有助該國偏遠地區數以百萬計人獲得網路服務。印尼有超過2億7000萬人口，國土橫跨3個不同時區。

馬斯克說：「我很高興能將網路帶到連線程度較低的地方。如果你能上網，你就能學習任何事情。」

星鏈今天在印尼3個健康中心啟用，2個中心位於峇里島，另1個在摩鹿加群島（Maluku）偏遠的阿魯島（Aru）。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130519

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