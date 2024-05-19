烏克蘭：俄羅斯空襲哈爾科夫 至少5人死亡

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（中央社烏克蘭哈爾科夫19日綜合外電報導）烏克蘭當地官員說，俄羅斯今天空襲烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）郊外的1處休閒區，至少造成5人死亡、16人受傷。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）公布傷亡人數。

他在通訊應用程式Telegram說：「中午時分在哈爾科夫聽到的爆炸發生在附近的郊區。兩枚俄羅斯飛彈擊中人們正在休閒的娛樂中心，造成5人死亡，16人受傷。」

路透社記者看到，1處休閒區在現場救援人員所稱的強大的爆炸被摧毀後，大約15到20分鐘後，又發生第2次襲擊。

在陽光明媚的日子裡，1名男子的屍體躺在1個多小時前還是1處繁忙的湖邊餐廳區的廢墟下。1名婦女震驚地跌跌撞撞在廢墟中尋找她的手提包。

爆炸發生時，住在度假村對面69歲婦女瓦倫蒂娜（Valentyna）正在家裡。她哭著說，丈夫在爆炸中喪生，血從她的一側臉頰流下來。

她流淚喊著說：「失去我的丈夫，失去我的房子，失去世界上的一切，很難過，這讓我很傷心。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130519