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美國會議員：珍奶源自台灣 要讓每個人知道

2024/5/19 16:25（5/19 16:36 更新）
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美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）（右4）18日出席洛杉磯台美人傳統週暨台灣珍奶節活動，受訪說：「我想要讓每個人都知道，珍珠奶茶的起源在台灣。」中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月19日
美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）（右4）18日出席洛杉磯台美人傳統週暨台灣珍奶節活動，受訪說：「我想要讓每個人都知道，珍珠奶茶的起源在台灣。」中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月19日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）洛杉磯台灣人社群舉行文化節慶，珍珠奶茶就有8個攤位，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）強調：「我想要讓每個人都知道，珍珠奶茶的起源在台灣。」

20多年歷史的大洛杉磯台美人傳統週園遊會18日在蒙特利公園（Monterey Park）舉行。這項宣揚台灣文化的活動，今年剛獲得洛杉磯郡政府的官方認可。台美人為台裔美國人的簡稱。

主辦單位台美人傳統週召集人冉瑞宜向中央社表示，每年5月慶祝台美人傳統週，最重要的概念就是呈現出台美人最獨特的一面，「感恩節的時候，美國很多人吃火雞，我們台美人是吃火鍋配珍珠奶茶」。

台美人傳統週今年合併舉行「台灣珍奶節」，園遊會攤位裡，除了有台灣香腸、蚵仔煎美食外，更有8家來自台灣、在美國開店的飲料業者擺攤。

國會議員趙美心是出席來賓中層級最高的民選官員。她接受訪問時手拿著一杯珍珠奶茶，強調珍奶源自台灣，現在美國非常受歡迎，在洛杉磯的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）每個街角都有一家珍奶店。

她說，這彰顯美國與台灣之間的關係，「國會非常支持台灣，也必須加強我們的支持」。趙美心提及，她不僅支持台美簽訂自由貿易協定，更推動「避免雙重課稅」法案，這項法案已經在眾議院通過。

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加州州眾議員方樹強（Mike Fong）說，台灣與加州之間的經貿合作，為加州創造許多就業機會，包括每個街角可見的珍珠奶茶店；代表越南裔的州眾議員謝德智（Tri Ta）說，珍奶在這20年來一直很熱門，尤其受到年輕人歡迎。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀表示，珍珠奶茶風靡全球，藉由台灣珍奶節，希望讓美國民眾更認識台灣，到台灣旅遊；今年是台灣關係法立法45週年，期待台美關係更加緊密。（編輯：郭中翰）1130519

紀欽耀
駐美官員投書報紙 籲支持台灣參與WHA
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