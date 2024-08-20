國民黨觀選團與美國會議員交流 深化對美關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨觀選團今天出席駐美代表處在芝加哥舉行的茶會，與多位美國會議員交流，討論台美關係深化、科技經貿、文化產業等議題，希望透過觀選過程，持續深化國民黨對美關係。

國民黨觀選團昨天抵達美國，將出席在芝加哥舉行的民主黨黨代表大會。國民黨今天發出新聞稿指出，駐美代表處於芝加哥主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。

國民黨表示，國民黨觀選團成員與聯邦眾議院台灣連線共同主席康諾里（Gerry Connolly）、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾院歲計委員會民主黨副首席議員趙美心（Judy Chu）、眾議員甘迺迪（Tim Kennedy）、關島總督葛雷羅（Lourdes A. Leon Guerrero）等，分別就如何維護台灣民主自由、能源政策、國家安全等議題交換意見。

國民黨提到，康諾里致詞強調對台灣的支持，「我們將捍衛這座島嶼上出現的充滿活力的民主」，更會確保在美國國會與台灣站在一起的決心。

國民黨指出，劉雲平的流利中文發言驚豔全場，出生於台灣自幼隨父母移民美國，展現對於台灣的熟悉與支持，並強調在印太地區與民主夥伴們建立完整聯盟的重要性，期待美台有更多合作交流，強化區域的和平穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙美心表達對台灣的支持，尤其關注台灣的科技發展。葛雷羅談到關島和台灣有多處相似的地方，不管是多元文化、原住民文化以及地理位置，也希望台灣與關島能恢復直航，促進台灣與關島的觀光、醫療、學術以及農業交流。

國民黨立委並出席了眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）主持的紐約與芝加哥聯合酒會，與眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾院民主黨競選委員會主席戴貝尼（Suzan DelBene）、國會非裔議員、連線主席霍斯佛德（Steven Horsford）、聯邦眾議員蘇歐茲（Tom Suozzi）、聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）、聯邦眾議員格林（Al Green）等人，現場互動熱絡、交談甚歡。（編輯：郭無患、張若瑤）1130820