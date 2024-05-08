洛杉磯郡慶祝台灣文化週 官方認可台灣人社群

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）洛杉磯郡政府今天通過議案，官方慶祝台灣文化傳統週。郡長提及台灣半導體的傑出表現外，珍珠奶茶、鼎泰豐在美國也享有高知名度，獲得許多共鳴。

洛杉磯郡5名郡長今天在郡政府大樓開議，郡長索里士（Hilda Solis）、巴格（Kathryn Barger）共同提出這項議案，表揚今年5月13日到19日為「台灣裔美國人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week，又稱台美人傳統週）。

洛杉磯郡人口將近1000萬人，是全美人口最多的郡，將近20萬台灣裔居民也是全美最多。洛杉磯的台灣人社區舉辦「台美人傳統週」多年，今年首次獲得洛杉磯郡政府的官方認證。

進入議場前，記者會掛起「台灣週快樂」（Happy Taiwanese Week）字樣。提案人之一的洛杉磯郡長索里士向中央社記者表示，不只今年，之後每年5月第3週都訂為「台灣文化傳統週」。她說：「這是洛杉磯郡首次承認台灣人社群。」

共同提案人的郡長凱薩琳．巴格在議堂上說明提案理由說：「台灣或許是一個小國家，但人民的慷慨很激勵人心。」她感謝台灣在COVID-19疫情爆發時，公衛體系守住防線、捐贈口罩。

巴格說明台灣的影響力，除了有征服全世界的半導體晶片，另外珍珠奶茶（Boba Tea）、餐飲名店鼎泰豐的小籠包，「如果你還沒吃過，我超級建議你去吃吃看」這句話引起議場熱烈迴響。

曾任聖馬利諾（San Marino）市長的孫國泰在美國居住47年，他說洛杉磯郡認可，將5月第3週訂為台灣文化傳統週，意義重大。他表示當年來到美國，街上幾乎看不到亞洲臉孔，現在台灣人在每個角落都有傑出表現。

大洛杉磯台灣會館副董事長吳兆峯表示，台美人（台裔美國人）雖然在許多領域有傑出表現，但在美國仍是「少數中的少數」，歸類在亞裔之下又常與中國裔混淆，郡政府今天正式承認台灣人族群，具示範意義。

去年蒙特利公園市槍擊案中，英勇對抗歹徒的社區英雄蔡班達（Brandon Tsay）今天也現身郡政府大樓。身為年輕一輩的台美人，他說台灣與美國有非常深的連結，無論是政治、文化或飲食，特別是美國年輕人都很喜歡珍珠奶茶。

台美小姐選美皇后、加州大學洛杉磯分校（UCLA）一年級生宋依珊說，感謝洛杉磯郡政府對於台裔美國人的表揚，台美人對洛杉磯的各方面努力，都讓洛杉磯變得更好。（編輯：張芷瑄）1130508