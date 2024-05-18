首獲世界農業旅遊獎 方子維：讓世界看見台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）世界農業旅遊大會日前在義大利波爾察諾（Bolzano）舉行，16 日舉行頒獎典禮，方子維脫穎而出，獲「世界農業旅遊獎」。他說，身為台灣首位得獎者，他很幸運能讓世界看見台灣農業旅遊。

「少年阿公」方子維今天向中央社記者表示，謝謝守護台灣這塊土地的每一個人，讓他可以有機會長出屬於他守護土地的樣子。

方子維說，台灣不但有四季，更有4種氣候帶，過去先民所累積在這塊土地的人文歷史，更足以讓世界從台灣認識亞洲生活文化，他也才有機會在義大利，跟世界分享台灣這塊寶地，證實當年大航海時代葡萄牙人口中的福爾摩沙台灣。

方子維表示，他從小在宜蘭南北館市場長大，旅外澳洲與日本學習農業，最後返回家鄉宜蘭推動地方創生，將宜蘭南北館市場轉譯為「市場學校」，除帶領各學齡學校戶外教學，也吸引超過30國世界旅人指定「來宜蘭迺菜市場」。

方子維說，他想邀請總統蔡英文卸任後，撥空走訪宜蘭，希望透過總統蔡英文走讀市場過程，讓更多老一輩攤商感受到市場文化並未沒落，市場的職人們能獲得更多自信，也讓市場的傳統技藝得以延續，年輕人願意走入傳統市場，體會、轉譯本來就越在地，也越國際的台灣生活文化。（編輯：張銘坤）1130518