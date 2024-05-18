李家超：港府將全方位推展愛國主義教育

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（中央社台北18日電）香港特首李家超今天說，港府將深化愛國主義和國家安全教育工作，「愛國主義教育工作小組」定立明確方向，全方位推展愛國主義教育。

綜合官方香港電台、星島日報報導，李家超出席香港盃外交知識競賽頒獎禮致詞時表示，特區政府會繼續深化愛國主義教育和國家安全教育工作，「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下的「愛國主義教育工作小組」4月已經舉行首次會議，定立了明確方向，全方位推展愛國主義教育。

他說，期望校長和老師繼續積極在學校推廣憲法和基本法教育，與港府和社會各界合力弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

報導說，李家超並寄語學生「了解國家國情、歷史、文化，特別是新時代各項事業取得的重大成就和光明前景，為國家和香港的發展作出貢獻」。

李家超還表示，港人通曉兩文三語，希望學生積極發揮所長，「向海內外朋友多說國家和一國兩制在港實踐的好故事」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130518