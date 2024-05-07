香港吸引人才計畫 官員：陸人占比過高

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（中央社記者張謙香港7日電）香港行政長官李家超今天表示，截至上月底，當局推出的各類吸引中國大陸和海外人才計畫吸引超過12萬人來港；但有官員坦言，大陸人才占比過高。

李家超早上在「香港．全球人才高峰會」上致辭說，截至上月底，各項人才入境計畫已批出近18萬份申請，超過12萬人已經抵港。

他並感謝北京配合港府的相關政策，推出多項支持香港吸引人才的措施，其中中國國家移民管理局實施了多項便民利企來港的措施，包括延長持商務簽注人士的停留時間，以及擴大人才簽注適用範圍至北京和上海，便利中國大陸更多科研、教育、醫療及法律等人才來港。

但根據官方香港電台的報導，勞工及福利局局長孫玉菡在峰會上承認，目前來港的人才較大比例來自中國大陸，政府未來將會加大宣傳力度，重點吸引東南亞及歐洲人才來港。

在「反送中」之後，大批港人移民海外，當中不少是專業人士，比如醫生、律師、會計師和教師等。為了彌補人才流失，港府於2022年底推出最新的「高才通計畫」。

依這項計畫申請來港的人士必須符合某些資格，包括來港前的全年收入達到港幣250萬元（約合新台幣1000萬元）或以上，以及獲得指定大學的學位和擁有一定的工作經驗。

除了「高才通」，港府過去已先後針對特定人士推出不同的人才入境措施，包括「優秀人才入境計畫」、「輸入內地人才計畫」、「科技人才入境計畫」、「非本地畢業生留港或回港就業計畫」等。

孫玉菡去年底曾公布各項吸引人才計畫的申請數目，以地區劃分，「高才通」獲批件數中，來自中國大陸的占94.5%；「優才計畫」獲批件數中，來自大陸的更高達98.5%；至於「非本地畢業生留港計畫」，中國大陸人士也占94.4%。（編輯：周慧盈）1130507