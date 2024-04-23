李家超：積極吸引中國大陸獨角獸企業到港上市

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（中央社記者張謙香港23日電）香港行政長官李家超今天說，港府正積極吸引中國大陸「獨角獸」企業來港上市，並透露目前有近100家企業申請在港上市。

李家超上午向媒體說，香港交易所正審批的上市申請近100宗，已經在大陸監管機構申請備案、準備到港上市的企業也有幾十家，當中有來自製造業、物流等傳統行業的大型公司，也有來自人工智慧（AI）和金融科技等高增值行業的重點公司。

他並說，大陸「獨角獸」企業眾多，政府正積極向大陸企業進行宣傳，期望吸引它們來港融資；這些企業具備較高的知名度和市場估值，到港上市將會吸引境內外投資者的目光，以及提升市場熱度。

在國安法生效後，香港受到美國等西方國家一些制裁，港股也表現黯淡，從30000點水平一直下跌至目前的16000點低水平。

一些公開數據顯示，近兩年來，一些國際投資機構已大幅降低對港股的持有量。

港股低迷之際，中國證監會上週公布五項支持港股發展的措施，包括降低在上海、深圳和香港互通買賣的指數股票型基金（Exchange Traded Funds）的資格要求，以及支持大陸龍頭企業來港上市。

有港媒指出，大陸的「獨角獸」包括字節跳動、螞蟻集團、滴滴、小紅書和SHEIN都是港方十分期待來港上市的對象。（編輯：周慧盈）1130423