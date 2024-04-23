香港特首暗示不會為打擊虛假訊息立法

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（中央社記者張謙香港23日電）香港行政長官李家超今天暗示，港府不會為打擊虛假訊息而進行立法；「反送中」運動爆發後，港府似要立法打擊虛假訊息，令外界質疑這會箝制新聞自由。

李家超今早出席行政會議前接受媒體採訪，當被問到政府是否會立法打擊虛假訊息時說，整體上，目前媒體發放的資訊比以前好，是有進步的；如果媒體能夠自律，虛假訊息問題最好透過新聞專業自行解決，不需要立法。

他說，期望新聞界自我消除虛假訊息情況，而政府也會審視問題。

2019年「反送中」運動爆發後，港府官員不斷批評親泛民主派的媒體發放相關虛假訊息，令運動擴大惡化。

2020年香港國安法生效後，外界就傳出政府有意就打擊虛假訊息進行立法，引來本地及海外媒體高度關注，擔心這會箝制新聞自由。

2021年7月21日，保安局局長鄧炳強在立法會會議上曾表示，2019年「黑暴」發生後，社會上出現很多假訊息，不斷肆意抹黑政府，令一些市民對政府產生仇恨，甚至鼓吹暴力，分化社會。

他舉例說，這些假訊息包括「831港鐵太子站死人事件」，結果引來大批民眾「定時定候」到港鐵站外「悼念」，可見部分假消息已經植根社會，埋下治安隱患。

他說，假新聞和極端思想對社會遺害極大，而網路更加令它們快速地傳播，民政事務局會認真研究其他國家和地方應對假新聞、假資訊的經驗和處理方法，為下一步工作提供參考。（編輯：唐佩君）1130423