港深創科園與59家企業及機構簽署合作備忘錄

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（中央社記者張謙香港18日電）香港與中國大陸深圳合作建設的港深創新及科技園進一步落實發展，今天與首批59家企業、大學及研究機構簽署合作備忘錄，成為園區的合作夥伴。

綜合香港媒體的報導，這些企業、大學及研究機構來自大陸、香港、歐洲及北美，預計將在園區投資港幣數十億元，可以創造數以千計就業機會，當中4成半產業屬於生命健康科技、新能源和微電子。

今天簽署備忘錄的有深圳華大基因科技有限公司、華潤科學技術研究院有限公司、中國聯通（香港）運營有限公司、北京大學和清華大學等。

簽署儀式在政府總部舉行，有行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東等人出席。

李家超致辭說，香港在「一國兩制」下享有法治、自由的營商環境，加上基建及健全的金融體系，有助企業研發，相信今天簽署合作是個好開始，可為香港經濟及科研注入動力。

孫東致辭說，港深創科園與數十家企業合作是重要里程碑，但對初創企業來說只是開始，當局會繼續支持港深創科園發展。

據指出，港深創科園將於2025年落成兩棟實驗室大樓，屆時部分企業將會租用。

港深創科園是香港和深圳合作發展的創新科技研發基地，選址位於兩地邊境的落馬洲河套地區，占地87公頃，是現有香港科學園的4倍。

這個新園區聚焦發展生命健康科技、人工智能與數據科學、新能源、新材料、微電子、機器人。（編輯：廖文綺）1130418