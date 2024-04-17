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印尼工商界訪港 多個家族擬在港設家族辨公室

2024/4/17 16:01
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（中央社記者張謙香港17日電）印尼主要工商團體之一的印尼企業家協會（APINDO）組團訪問香港，今天與行政長官李家超會面，據說該團多個成員的家族正計畫在港設立家族辦公室。

參與接待訪問團的民主建港協進聯盟向媒體表示，APINDO主席辛塔（Shinta W. Kamdani）與李家超會面後說，印尼商界看好香港及粵港澳大灣區的投資環境，希望加強與香港的經貿關係。

她並說，APINDO組團來訪，是作為對李家超去年訪印尼的回應，以推動兩地經貿關係。

民主建港協進聯盟的立法會議員黃英豪向媒體透露，訪問團中有不少是家族財團的代表，他們正積極考慮來港設立家族辦公室。因此，訪問團在港的行程包括參觀聯合交易所，以及與投資推廣署和多家大型銀行會面等。

據說，訪問團稍後還會到深圳參觀華為、騰訊、比亞迪等企業；多位成員說，對於高科技及人工智能等項目很感興趣，希望透過與香港合作，把大灣區這些高科技項目帶到印尼。（編輯：謝怡璇）1130417

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