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竹市府與清華大學簽署MOU 共推淨零綠生活

2024/3/22 16:19
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市府與國立清華大學今天簽署「永續發展在地實踐」合作備忘錄（MOU），竹市府表示，盼借重清大永續淨零的專業師資辦理講座，提升民眾對永續的認知與行動，推動淨零綠生活。

竹市府與清大的MOU簽署儀式今天在清大旺宏館舉行，由竹市長高虹安與清大校長高為元共同簽署。會中由高虹安致贈以回收材質製成、象徵永續的合作意向牌。

高虹安致詞表示，期望未來借重清華大學永續淨零方面的專業師資，辦理竹市府主管與員工接受永續淨零教育訓練課程，同時協助轄內中小企業規劃因應氣候變遷相關課程講座，建立永續發展示範場域等合作內容。

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高為元致詞說，聯合國17項永續發展目標還包括性別平等、終止飢餓、優質教育等，清大會透過技術、法規、人文等多元面向解決複雜度高的難題，與竹市府攜手合作，提升市民對永續的認知與行動。

竹市府提供新聞資料表示，市府去年成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，未來將與清大「區域創新中心」密切聯繫，透過官學攜手推動在地永續發展相關工作及氣候變遷因應作為，提升竹市的永續發展力。（編輯：張銘坤）1130322

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