新竹市府首長再走1人 行政處長吳皇昇請辭

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市府人事再異動，繼去年前副市長蔡麗清辭職、前文化局長錢康明、前市府發言人徐千晴等人離職，行政處長吳皇昇確定請辭，市府說，尊重吳皇昇個人生涯規劃，感謝付出。

新竹市政府再有人事異動，新竹市長高虹安在111年12月25日上任以來，從去年的前行政處長謝泊泓因婚外情請辭獲准，後續有前教育處長童鳳嬌離職歸建新竹縣教育局，以及前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職，今年有前市府發言人徐千晴辭職，以及吳皇昇將離職。

竹市府今晚提供文字向中央社記者說明，感謝吳皇昇每天從台中往返新竹奔波，高虹安同意辭呈，市府尊重吳皇昇的個人生涯規劃，也感謝吳皇昇的付出，讓竹市有更多可能性。

市府人員向中央社記者表示，吳皇昇曾任台中市政府新聞局局長，曾在民意代表單位從事基層服務多年，熟悉為民服務業務及公務體系運作，吳皇昇上任約1年多推動重整法制規章、規劃設計新竹通APP等，也負責對接各局處新聞回應窗口，工作能力受肯定。

市府人員說，對於吳皇昇將離職有感不捨，吳皇昇引入直轄市經驗帶領團隊，而吳皇昇的離職也會影響市府士氣，期盼高虹安帶人也要帶心，要將優秀人才留下。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，吳皇昇曾是高虹安最得力助手之一，也是護衛大將，時常為市長室幕僚出包等情形善後，反而卻常被市長室幕僚指使指揮，這也顯示高虹安團隊分歧嚴重，高虹安應要盡快穩定團隊，讓市政穩健。

市議會國民黨團發言人、議員吳旭豐告訴中央社記者，市府人事異動頻繁，高虹安的用人方式讓人擔憂，期盼市府邀盡快讓人事穩定，但若有不適合的人，該換也要換。（編輯：李錫璋）1130319