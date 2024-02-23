資策會與巴西科技園區簽合作備忘錄 加強科技交流

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）資策會執行長卓政宏與巴西謝吉貝州科技園區代表今天在巴西利亞完成異地簽署雙方機構合作備忘錄，強化台灣與巴西在科技資訊、能源轉型等領域交流與合作。

謝吉貝州科技園區（SergipeTec）由首席執行官卡巴友（José Augusto Pereira de Carvalho）、技術總監佛萊瑞（Daniel Freire）22日代表簽署合作備忘錄（MOU）。資策會執行長卓政宏透過視訊在台北同步簽署合作備忘錄，駐巴西代表廖志賢出席見證簽署儀式。

廖志賢在簽署儀式中致詞表示，謝吉貝州科技園區與資策會締結姊妹合作關係，象徵兩國科技及產業合作關係向前邁進一大步。台灣資通訊等高科技產業在國際間居重要地位，未來將強化雙邊互動及交流，進行更多合作，駐巴西代表處將隨時提供相關協助。

廖志賢表示，資策會是台灣在整合智庫、人才培育與資通訊技術研發的主要推動機構，發展符合產業需求的解決方案與應用服務。SergipeTec結合企業、教育及研究機構，聚焦於具發展前景之生物技術、能源和資訊技術等領域，雙方存在許多合作機會，未來在雙方機構交流互動下，將產生雙贏互利成果。

卓政宏透過視訊表示，此次與SergipeTec簽署MOU，雙方將就能源轉型、儲能解決方案與永續發展等議題進行交流與密切合作。同時也感謝駐巴西代表廖志賢及經濟組組長甘珮柔居間協助促成，巴西謝吉貝州當地行政首長及國會議員也關注此次合作備忘錄簽署，盼能更有利於推動台巴雙邊經貿合作交流，為台灣產業開拓南美洲市場商機。

佛萊瑞指出，SergipeTec主要以推動知識經濟、促進技術發展及創新之巴西重要科技機構，特別注重再生能源、可持續發展與生物科技領域，努力建立更繁榮的未來。

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他表示，目前全球面臨健康、農業及環保挑戰，雙方機構將透過經驗與知識交流及相關技術轉移，尋求更好的改善方案。他相當期待未來與資策會有更多能源轉型及人才培育等具體的合作，共創雙贏局面。

謝吉貝州眾議員穆拉（Yandra Moura）也出席見證簽約儀式，她對雙方簽署MOU甚感歡欣，表示未來可協助當地開展更多科技服務及為該州及巴西東北部創造商機，如石油、天然氣及再生能源等。（編輯：高照芬）1130223