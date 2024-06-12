港府指羅冠聰等人在英國獲包庇 續鼓吹分裂國家

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（中央社記者張謙香港12日電）香港保安局今天對被通緝的羅冠聰等6名海外港人實施多項措施，包括撤銷其特區護照。保安局局長鄧炳強解釋相關行動時，指他們在英國獲得包庇，繼續鼓吹分裂國家，把這次行動的矛頭指向英國。

鄧炳強今天行使「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法），首度訂出「指明潛逃者」並實施針對措施。這6人是羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達。

在香港保安局今早發出通稿後，鄧炳強舉行記者會，說明當局的決定。

他說，自從香港實施國安法和維護國家安全條例後，「英國官員、政客、組織和媒體歪曲事實，抹黑特區政府，破壞香港法治，試圖影響審判結果」。

他表示，中國駐英大使館此前也指出，英國「編造」個案，以違反英國國安法為名，檢控香港駐倫敦經貿辦人員。

鄧炳強又指，羅冠聰等6人潛藏英國，在英國獲得包庇，繼續勾結外部勢力，從事危害國家安全的活動，包括繼續鼓吹分裂國家、繼續鼓吹顛覆北京中央政府，以及作出煽動意圖的行為，因此政府有需要採取這次行動，打擊、阻嚇和防止潛逃行為。

他並呼籲羅冠聰等人回港自首。

已前往英國的羅冠聰等6人被指涉嫌干犯危害國家安全罪行，香港警方早前向法院申請拘捕令，分別於去年7月及12月通緝各人。

今天較早時，保安局公布，已依維護國安條例在憲報刊登公告，進一步把羅冠聰等人確定為「指明潛逃者」，並實施4項措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

此外，「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」的措施適用於上述個別人士。

鄧保強在記者會上說，按照上述新措施，任何人不得與羅冠聰等人有金錢往來，也不能租用他們的房屋或出租房屋給他們。

至於撤銷香港特區護照，他說，入境事務處會公告有關決定，而入境處與各國有正常的聯繫機制。

另外，前保安局局長黎棟國表示，新措施沒有域外效力。（編輯：陳鎧妤）1130612