香港見山書店結業 港人懷念多元氣息

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（中央社記者張謙香港8日電）香港見山書店上月底結業後，至今仍有人在社交平台留言，緬懷書店之餘，也嘆息香港失去多元的自由氣息。

位於上環半山的見山書店於3月31日結業，該店上年預告結業時曾指出，書店被人多次匿名投訴，又被不同政府部門檢控，最終無奈結業。

見山書店為本地小型及獨立書店之一，2019年香港爆發「反送中」運動，該店曾於同年6月12日響應示威者提出的罷工、罷業、罷課「三罷」行動，暫停營業一天，令該店受到外界關注之餘，也捲入了這場政治風暴。

見山書店結業當天，約有200人到場送別，明報在相關報導中曾引述中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，見山書店具「香港以往有的自由、多元氣息」，書店結業前夕屢被投訴，這反映出香港難以重回以前的多元空間。

在「反送中」之後前往英國尋求政治庇護的前香港眾志創黨主席羅冠聰也曾在社交平台臉書留言，內容轉述資深傳媒人區家麟說，見山書店是一個很特別的地方，在此可以見到「很多不同的香港」，但「好的事物都會消失，香港更加是」。

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前公民黨主席梁家傑近日在臉書上載見山書店的圖片並留言說，「今晚見山的寂靜與最近的熱鬧成強烈對比。從絢爛歸於平淡，人去樓空，確有點不太習慣」。

針對見山書店的「無奈結業」，由香港新聞工作者成立的光傳媒今天起，一連兩天刊登香港獨立書店及出版社專題，當中指出，見山書店的結業，不少人見證了最後一夜，「燈熄了，但誠如吳靄儀（泛民主派前立法會議員）所說，香港人的精神沒有被征服」。（編輯：曹宇帆）1130408