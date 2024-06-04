港官不再提「六四」 用敏感日子個別日子代替

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（中央社台北4日電）香港不但無法再公開悼念六四，就連「六四」是否成為禁語，也是不少民眾心中的疑問。去年香港特首李家超仍提「六四」二字，但今年形容為「個別日子」，保安局長鄧炳強今年也以「敏感日子」來稱呼「六四」。

2023年5月30日李家超在行政會議前見記者，記者提問是否容許市民在維多利亞公園點燭光，李家超說，「至於六四，特區政府多次強調，任何公眾活動或個人行為都要符合香港法律」，指警方發現有違法會果斷執法。

2023年5月15日鄧炳強被記者問到，有沒有接獲團體申請悼念六四，他回應說，「至於你說到有關六月四日，到目前為止，我們暫時未收到一些公眾活動的申請」。

2023年5月29日鄧炳強以「很特別的日子」形容六四。他表示，「未來幾日將會是一個很特別的日子」，很多人會利用「這個特別的日子」進行危害國家安全的行為，包括宣揚「港獨」、顛覆國家政權，警方會採取果斷拘捕行動。

今年6月4日，李家超在行政會議前會見媒體，有記者問到六四是否成為禁語，市民到維園一帶點燭光警方是否會制止。

李家超表示，針對「個別日子」，政府的立場很清晰，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受相關法例規管。

李家超沒有提「六四」二字。

鄧炳強今年5月28日會見記者，交代前支聯會副主席鄒幸彤等人被捕案件時，將六四形容為「敏感日子」、「特別日子」。

鄧炳強表示，有人涉嫌發布煽動性言辭，利用「某個敏感日子」，煽動市民作出危害公共安全和國家安全的行為。在將至的「敏感日子」，相信有想危害香港和國家安全的人，會繼續試圖煽動他人。

記者問及，「敏感日子」是否指「六四」，鄧炳強表示，「至於你所說的『敏感日子』，日子本身並不重要，最重要是這些想危害國家安全的人利用這些『課題』煽動市民憎恨中央政府、憎恨香港政府及憎恨司法機構的行為，這正是犯罪所在的地方」。

港府高官對「六四」的稱呼，或許代表了香港的政治氛圍。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130604