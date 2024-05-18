超模林嘉綺新北壓軸走秀 演繹時尚永續循環概念

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）「永續時尚秀」今晚在新北板橋府中廣場舉行，由伊林模特兒走秀，展示5組設計師巧手設計的40套品牌時裝。從原料、設計，注入循環概念的時裝演出；現場由國際名模林嘉綺壓軸。

市府文化局發布新聞稿表示，今晚在府中廣場舉辦「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」系列活動，宣揚近年各界重視的環保永續議題，並響應時尚產業發展新趨勢。

包括由旅英設計師潘貝寧，以針線紉縫人與環境的關懷，呈現一衣多穿的創新模組式設計；台灣時裝設計師郭瑋利用海洋特色發想，選用回收寶特瓶做成的紗線布料，象徵與海洋永續共存的理念。

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設計師林家豪與洪琪，發表漫畫為靈感來源的設計，創作為有趣的街頭風格，重新定義服裝的樣貌；設計師陳冠百以回收牛仔褲為核心，設計與原料都跳脫傳統時裝框架；設計師許艷玲以四季為主題，大量選用植物染布料，投入綠色時尚。

市長侯友宜也參與晚會，穿上舊牛仔褲拆解和廢棄布料加以拼接，再製的西裝背心。活動由伊林模特兒展演走秀，名模林嘉綺壓軸，共同演繹永續時尚。（編輯：張銘坤）1130518