4場域獲環教設施認證 佛光山、生技研究園區入列

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（中央社記者張雄風台北23日電）環境部今天發布新聞稿表示，認證通過佛光山佛陀紀念館、旗山糖廠社區環境教育中心、來義二峰圳文化教育廊道及國家生技研究園區等4處為環境教育設施場所。

環境部今天召開召開環境教育認證審查會，經審查通過上述4場域為環境教育設施場所。

「佛光山佛陀紀念館」位於高雄市大樹區，具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色。該紀念館貫穿「做好事、說好話、存好心」的三好理念及「給人信心」、「給人歡喜」、「給人希望」、「給人方便」的四給精神，將三好護生觀念向下扎根。

環境部表示，該紀念館將低碳、節能觀念落實於日常生活中，並持續推動全民淨零綠生活，所以在2023年獲頒台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）舉辦的ESG Awards「能源管理獎」。

「旗山糖廠社區環境教育中心」位於高雄市旗山區，該中心結合地方資源，透過社區環境調查及改造計畫與環保小學堂推廣計畫，以「環境永續-三生共存共榮好家園」做為社區發展願景，營造農村社區「生活、生產、生態」共存理念。

此外，環境部說，旗山糖廠社區於去年完成以社區為範疇的碳盤查，為國內社區淨零碳排立下典範。

「來義二峰圳」位於屏東縣來義鄉，為日治時期建設的水利工程，已有百年歷史，迄今仍在使用。來義二峰圳於2008年列入國家文化景觀，具歷史文化與生態保育特色。

環境部提到，「來義二峰圳文化教育廊道」揉合生態自然、排灣文化、水利實驗、遊戲與近水瑜伽等多元設計，呈現鏈結文化保存與自然環境共存主題特色的環境教育課程。

「國家生技研究園區」位於台北市南港區，是國家最高學術機構中央研究院申請通過的環境教育設施場所。

環境部說，該園區復育4公頃的人工溼地，為螢火蟲、絨螯蟹、紫鷺、稀有綬草、禾草芋蘭及線柱蘭植物的重要復育棲地，並搭配環境教育中心的展示與課程方案，示範永續的資源管理及開發與保育間的平衡，推廣園區生態友善設施及理念、減碳綠生活方式。

環境部「環境教育認證審查會」成員共有21人，由環境部首任女性次長施文真擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人，並與占審查會委員總數3分之2的專家學者、民間團體代表14人及各部會代表5人，共同組成，審查會每2個月召開一次。

環境部自去年年8月22日成立後，已認證通過11處環境教育設施場所，現共有262處環境教育設施場所。（編輯：陳政偉）1130423