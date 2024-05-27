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彭啟明：碳費上路無時間表 盼制度盡速實施【專訪】

2024/5/27 17:20（5/27 17:59 更新）
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環境部長彭啟明。（中央社檔案照）
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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部長彭啟明今天表示，對於碳費何時能上路沒有規劃時間表，但他仍期望審議會趕快開、趕快有結論，希望制度能盡速實施。

彭啟明22日赴立法院備詢，多名立委追問碳費進度。他強調，希望碳費可以盡快上路，「就算是0元也要上路」。

彭啟明今天接受中央社記者專訪時表示，他的態度是希望制度能盡速實施。記者再三追問能否以主管機關的立場訂定期程，他則坦言「沒有時間表」。

彭啟明指出，若是從企業經營的角度，最好是「我來定義、我來承擔結果」，但目前制度不是這樣；碳費審議的制度已經在運行，尊重碳費審議會的決定，費率有多少、如何執行，仍要視執行的難度而定。

何謂執行的難度，彭啟明進一步說明，其實徵收碳費約500家業者，多數是沒有碳焦慮的，許多前段班業者，只要與國際接軌，早就符合國際標準，也有內部的碳定價，如台達電內部就訂300美元（約新台幣9735元）。

然而，彭啟明提到，本地的傳產、水泥、鋼鐵等高排碳源，的確過去幾年景氣不佳，對碳費費率就會很大聲抗議。

彭啟明重申，現在社會共識最大公約數就是徵收碳費，「0元是我的精神，但不是真的想看到收0元」，現在因為不知道怎麼算、怎麼做，也可能媒體報導、人云亦云，讓每個人對碳有不同的理解。他強調是希望讓大家熟悉這個制度，（費率）之後再逐步往上走。

在碳費收費辦法中訂定「以費率公告生效日期當月起算，依月份比例計算應繳納之費額」，也代表今年公告碳費費率的時間點，會影響明年實際收費的金額。

環境部次長施文真日前提到，後續會進行法規討論，是否能以縮短預告期的方式，提早公告碳費費率。

彭啟明則認為，要凝聚社會共識，縮短時間會是困難的，因此唯一期待就是審議會趕快開、趕快有結論。（編輯：管中維）1130527

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