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火星赤道高峰發現晨霜 科學家盼水源線索有助探索生命跡象

2024/6/11 18:09（6/11 18:43 更新）
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歐洲太空總署的探測器在火星巨大火山群頂峰處探測到霜。（圖取自nature期刊網頁nature.com）
歐洲太空總署的探測器在火星巨大火山群頂峰處探測到霜。（圖取自nature期刊網頁nature.com）
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（中央社巴黎10日綜合外電報導）科學家表示，清晨時分在火星巨大火山群的頂峰處探測到霜，這項關於火星水源散布情況的意外發現，有朝一日可能對人類太空探索活動發揮至關重要影響。

法新社報導，根據今天在英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）發表的研究，在歐洲太空總署（European Space Agency）「微量氣體探測器」（Trace Gas Orbiter）拍攝的火星影像中能看到晨霜。

發現晨霜的龐大火山群位在薩錫斯高原（Tharsis plateau），這是一處近5000公里寬的高地，坐落火星赤道附近。

這項發現純屬偶然，先前沒有人預期會在這個區域發現霜。

研究員表示，是在巨大火山群的火山口內部形成的微氣候現象造成結霜。

上述研究共同作者湯瑪斯（Nicolas Thomas）解釋，風沿著火山側面向上吹拂時，會將「地面附近相對潮溼的空氣帶至更高海拔地區，空氣在那裡凝結並結霜」。

歐洲太空總署表示，模擬結霜過程「可能有助科學家揭露更多火星其他秘密，包括水存在的位置和移動方式」。

對於可以讓人類登陸火星的計劃任務而言，這或許至關重要。

研究共同作者、法國巴黎─薩克雷大學（Paris-Saclay University）地球科學教授施密特（Frederic Schmidt）說：「我們可以將霜還原成水供人類使用，或透過分離氧和氫分子而從火星發射火箭。」

火星上的水僅以冰或蒸氣形式存在，勘測水源的位置可能也是尋找外星生命跡象的關鍵。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130611

巨大火山群的火山口內部形成的微氣候現象造成結霜。（圖取自歐洲太空總署網頁esa.int）
巨大火山群的火山口內部形成的微氣候現象造成結霜。（圖取自歐洲太空總署網頁esa.int）
Evidence for transient morning water frost deposits on the Tharsis volcanoes of Mars

刊登在「nature geoscience」期刊的研究：

Evidence for transient morning water frost deposits on the Tharsis volcanoes of Mars

#火星
#歐洲太空總署
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