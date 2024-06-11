火星赤道高峰發現晨霜 科學家盼水源線索有助探索生命跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎10日綜合外電報導）科學家表示，清晨時分在火星巨大火山群的頂峰處探測到霜，這項關於火星水源散布情況的意外發現，有朝一日可能對人類太空探索活動發揮至關重要影響。

法新社報導，根據今天在英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）發表的研究，在歐洲太空總署（European Space Agency）「微量氣體探測器」（Trace Gas Orbiter）拍攝的火星影像中能看到晨霜。

發現晨霜的龐大火山群位在薩錫斯高原（Tharsis plateau），這是一處近5000公里寬的高地，坐落火星赤道附近。

這項發現純屬偶然，先前沒有人預期會在這個區域發現霜。

研究員表示，是在巨大火山群的火山口內部形成的微氣候現象造成結霜。

上述研究共同作者湯瑪斯（Nicolas Thomas）解釋，風沿著火山側面向上吹拂時，會將「地面附近相對潮溼的空氣帶至更高海拔地區，空氣在那裡凝結並結霜」。

歐洲太空總署表示，模擬結霜過程「可能有助科學家揭露更多火星其他秘密，包括水存在的位置和移動方式」。

對於可以讓人類登陸火星的計劃任務而言，這或許至關重要。

研究共同作者、法國巴黎─薩克雷大學（Paris-Saclay University）地球科學教授施密特（Frederic Schmidt）說：「我們可以將霜還原成水供人類使用，或透過分離氧和氫分子而從火星發射火箭。」

火星上的水僅以冰或蒸氣形式存在，勘測水源的位置可能也是尋找外星生命跡象的關鍵。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130611