NASA鬧烏龍 誤傳太空站人員模擬潛水夫病音檔

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天不小心將國際太空站（ISS）上太空人接受減壓症（俗稱潛水夫病）治療的模擬內容對外播出，導致社群媒體上出現猜測發生緊急情況的貼文。

路透社報導，NASA在旗下國際太空站的社群媒體X官方帳號上表示，美國中部時間下午5時28分左右，NASA在影音分享平台YouTube頻道上播出了內容為人員正在經歷減壓症影響的音檔。

根據發布在社群媒體上的音檔備份，可以聽見一位女性的聲音要求組員「讓指揮官穿回他的套裝」、檢查他的脈搏，並為他提供氧氣，後來又說這名指揮官的預後「情況危急」。NASA並未證實這些音檔，也沒有重新發布音檔。

若干太空愛好者在X上張貼了這則音檔的連結，並警告說國際太空站發生了嚴重的緊急情況。

國際太空站帳號在澄清貼文中寫道：「這段音檔是從一場正在進行的模擬訓練中誤傳的，訓練的內容是組員和地面團隊因應太空中的各種情境，與實際的緊急情況無關。」

貼文補充說道：「國際太空站上並沒有發生緊急情況。」

減壓症是由大氣壓力變化導致血液中的氮或其他氣泡解離出來所引起，會影響中樞神經系統，且有可能致命。

國際太空站貼文指出，這段烏龍音檔播出時，國際太空站上的組員正在睡覺，準備在美東時間13日早上8時進行太空漫步。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1130613