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蔡琴開唱秀電臀舞 哼唱英文經典憶亡父落淚

2025/6/13 22:40（6/13 22:51 更新）
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資深歌手蔡琴（圖）13日晚間在台北國際會議中心開唱，特別選唱出道46年從未在台上公開演唱的「你是最冷的情人」，獻給支持她的歌迷。（宜辰整合行銷提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月13日
資深歌手蔡琴（圖）13日晚間在台北國際會議中心開唱，特別選唱出道46年從未在台上公開演唱的「你是最冷的情人」，獻給支持她的歌迷。（宜辰整合行銷提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月13日
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手蔡琴今天在台北國際會議中心（TICC）開唱，還秀出秘密練習多時的電臀舞；哼起英文老歌“Five Hundred Miles”時想起已逝父親，一度泣不成聲。

蔡琴「不要告別」演唱會晚間起在TICC連唱3天，把演唱會變成大型紀錄片，包含脂粉未施模樣、運動高手、與樂手如家人般緊密關係、與爸媽回憶往事及演唱會戰袍等都呈現給歌迷。

蔡琴特別選唱出道46年從未在台上公開演唱的「你是最冷的情人」獻給歌迷，蔡琴表示，這是她1995年專輯中的好歌，從沒被翻唱，連她也是首次在台上唱。

蔡琴還秀出密練多時的舞蹈，在「讀你」時秀「電臀舞」，笑說：「這是（雲門舞集創辦人）林懷民老師教我的，派上用場了。」

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影片中提及父母，蔡琴表示，船長爸爸每次出海回家，總不忘帶禮物給她，有一年生日收到當時很拉風的手提收音機當禮物，用它學歌與英語，蔡琴忍不住哼起“Five Hundred Miles”追憶，熱淚盈眶還一度泣不成聲。她說：「只要談到爸爸媽媽，我就忍不住哭，這段特別私密，請大家見諒。」

蔡琴金曲連發，包括「新不了情」、「被遺忘的時光」與「月亮代表我的心」，並重新演繹校園民歌時期各階段重要歌曲如「鄉間小路」等。（編輯：李明宗）1140613

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