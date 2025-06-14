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前警政監林明佐交保首日就醫 中檢研議是否抗告

2025/6/14 18:04
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（中央社記者趙麗妍、黃郁菁台中14日電）內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐涉九州博弈集團洩密案，今天交保首日疑未完成科技監控，家人指林明佐發燒就醫；是否提抗告，台灣台中地方檢察署說，還在研議。

台灣台中地方法院11日裁定，林明佐提出新台幣1500萬元保證金後，准予停止羈押且限制住居，及限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸，每週一、三、六到指定警察局報到，並以科技設備監控；全案可抗告。

林明佐家人昨天完成交保程序，但林明佐返家後發燒、畏寒，今天緊急送醫。屏東縣政府警察局屏東分局表示，林明佐上午8時許依規定到民和派出所完成報到。

至於林明佐是否未完成在住所門牌前拍照上傳監測中心，台中地院表示，律師已電話陳報相關情形，承辦法官會視狀況妥適決定。

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林明佐妹妹林艾樺告訴中央社記者，林明佐回家路上就畏寒、發高燒，原以為是癌症導致，送醫後才發現臀部有手掌大傷口，已褥瘡第4期且血色素非常低，白血球數較正常成人高，還有敗血症，如果沒就醫，可能撐不過1週。

她說，原已約好要到台北榮民總醫院就醫，現在只能暫停，晚間就要先動臀部清瘡手術；診斷書已交給律師，將向法官說明、請假。（編輯：李明宗）1140614

林明佐
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