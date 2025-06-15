屏東縣議員鄭清原參選立委不符資格 興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北15日電）屏東縣議員鄭清原因曾遭判刑10年以上確定，中選會於民國112年底審定不符參選立法委員資格。鄭清原主張更生後，至今32年未違法，本件有重複處罰違憲之虞，法院日前判他敗訴。

中央選舉委員會於民國112年12月15日指出，屏東縣第1選舉區立委參選人鄭清原因犯刑法第271條殺人罪，經判決判處10年以上有期徒刑確定，依公職人員選舉罷免法第26條第8款規定，不得登記為候選人。

選罷法第26條規定，不得登記為候選人者，包含曾犯內亂、外患罪、貪污罪、國家安全法、毒品危害防制條等，經有罪判決確定，第8款則是最輕本刑為7年以上有期徒刑之刑，並經判處10年以上有期徒刑之刑確定。

鄭清原主張，他確實曾於70幾年間犯刑法第271條之罪，但是本件刑罰包括有期徒刑及褫奪公權，早已在80幾年間接受司法審判並已執行刑罰及褫奪公權完畢；他服刑期間已痛改前非，因表現良好獲得假釋，重返社會後積德行善，107年首次參加屏東縣議員就高票當選，111年連任成功，顯示已受人民認同，迄今32年毫無違法。

鄭清原表示，中選會主張的選罷法第26條第8款規定，明顯剝奪人民憲法規定的被選舉權，卻沒有任何時間限制，也沒有區別曾犯刑事案件的更生人回歸社會後表現，造成所有曾犯刑事案件的更生人終身參政權被剝奪，已有違憲疑慮。

另外，國內法學專家多數認為，選罷法規定是以行政罰變相於司法審判及司法刑罰權之外，等於重複處罰人民，以行政權侵犯司法權，也違反憲法保留、法律保留、一行為不二罰原則，請求撤銷原處分以及確認原處分違法，案件由台北高等行政法院審理。

法院審理後認定，選罷法第26條規定於112年6月間曾修法，立法機關考量社會變遷，立法理由指出，基於侵害社會法益鉅大，因此增訂參選限制，此差別待遇目的是為追求合法公益，且所採手段與目的之間具有合理關聯，並無違憲疑慮。

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判決指出，本件中選會所為否准鄭清原申請登記立法委員選舉候選人的處分，是審酌鄭清原曾犯刑法殺人罪，經判處10年以上有期徒刑確定，依規定不得登記為候選人，雖然限制鄭清原參選權利，但不具懲戒或懲處性質，並沒有產生違反一事不二罰原則的問題。

法院日前認定，鄭清原的主張，均無法採信，中選會以原處分否准他登記立法委員選舉的申請，並無違誤。鄭清原訴請確認原處分違法部分，也無理由，日前判決駁回，可上訴。（編輯：張銘坤）1140615